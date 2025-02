Napoli-Inter, Conte in conferenza LIVE

Questa è la migliore posizione per Raspadori?

"Per quello che vedo io come allenatore, Jack ha la possibilità di essere seconda punta, trequartista e anche interno di centrocampo offensivo con qualità. Corre più di 12 km a partita. Sicuramente non è un esterno, perché significa metterlo in difficoltà. Ogni allenatore deve rispettare le caratteristiche del calciatore senza metterlo in difficoltà. Raspadori è forte e qualitativo: nel 4-3-3 per me era l'alternativa ad Anguissa o McTominay quando dovevamo alzare il tasso tecnico"