Chiellini: "Un errore non cancella un anno"

Il capitano bianconero Giorgio Chiellini: "È dispiaciuto, ha chiesto scusa a tutti e poi è una persona a cui questi gesti non appartengono. Da parte nostra il perdono c’è stato subito per quello che ha sempre fatto in questo anno che è con noi. Un errore non cancella un anno, per chi lo conosce. Pagherà come è giusto che sia, ma da parte nostra rimarrà sempre un valore aggiunto e speriamo che possa trasformare questa frustrazione ora in questo momento, in campo in Champions e poi in campionato quando tornerà a disposizione da fine ottobre".