FABIO BAZZANI - Un altro centravanti sbocciato grazie a Gaucci, che nel 2000-01 lo porta a Perugia, dove esordirà in Serie A, trovando anche la prima rete nella massima serie. Parentesi romantica: intrapresa la via della panchina, è tornato a Perugia per fare il secondo di Serse Cosmi