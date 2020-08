"Per me è un grande piacere essere qui. E devo dire anche 'finalmente', visto che qualche anno fa ero già stato molto vicino al Genoa. Si avvera qualcosa che speravo da molto tempo, cercherò di sfruttare al meglio questa occasione". Si presenta così ai suoi nuovi tifosi rossoblù Rolando Maran, l’allenatore scelto da Preziosi per guidare la squadra nella prossima stagione dopo la sofferta salvezza avvenuta nell’ultima giornata del precedente campionato con Nicola in panchina. "Se è l’opportunità più importante della mia carriera? Sicuramente lo è per il blasone del Genoa ma io spero soprattutto che lo diventi sul campo. Sono emozionato perché ho una grande responsabilità ma anche uno stimolo enorme. Il presidente Preziosi mi ha chiesto di non soffrire, ed è quello che vogliamo. Vogliamo ricreare entusiasmo", ha proseguito Maran.