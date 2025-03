Immobile: "Inzaghi e Conte sono due matti...."

Giornata speciale per Ciro Immobile tornato nella sua Torre Annunziata per l'inaugurazione dell'Immobile Academy, una struttura di primo livello che permetterà a oltre trecento bambini di giocare a calcio: "Togliamo di mano il telefono ai ragazzi, con una strutturà così ti viene voglia di giocare" ha sottolineato l'ex attaccante della Lazio e della Nazionale che non si è tirato indietro, ai microfoni di Sky Sport sui temi dell'attualità. Il primo sulla corsa scudetto fra Inter e Napoli allenate da due personaggi come Inzaghi e Conte che Immobile ha avuto modo di conoscere bene in carriera: "Ho avuto la fortuna di essere allenato sia da lui che da Conte: sono due meticolosi, due 'pazzi', due votati alla vittoria. Adesso stanno lottando fino alla fine e lo faranno". Restando sul campionato un pensiero anche sulla "sua" Lazio lasciata la scorsa estate dopo tanti anni di successi e gol: "Sta facendo divertire, sta giocando bene. Sono in calo dal punto di vista fisico ma sono sicuro che si può riprendere e fare grandi cose, specie in Europa".

