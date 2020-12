MILAN-LAZIO

Leao in attacco non si tocca; dietro di lui agiscono Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. In mezzo, con Krunic. Difesa in emergenza, con. Inzaghi si affida a, sulle fasce ancora Lazzari e Marusic. Non c'è Acerbi, indisponibile: in difesa