COS'È INTERSPAC. Interspac è la società presieduta da Carlo Cottarelli, colui che ha lanciato il progetto di un azionariato popolare per l'Inter: "Vogliamo portare avanti quest'idea per rafforzare il club con capitali forniti da noi tifosi, integrati da risorse di investitori istituzionali, in un quadro economicamente sostenibile. Già avviene in altre società gloriose, come il Bayern, ed è un modello che funziona", ha spiegato in una nota l'attuale direttore dell'Osservatorio sui Conti pubblici italiani. La quota di partecipazione sarebbe una tantum e non annuale