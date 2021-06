Nasce ufficialmente il progetto di azionariato popolare per l'Inter, lanciato da Interspac, società presediuta da Carlo Cottarelli e che tra i soci attuali vede anche l'ex presidente della Rai, Roberto Zaccaria. "Vogliamo portare avanti un grande progetto di azionariato popolare. Per rafforzare l'Inter con capitali forniti da noi tifosi, integrati da risorse di investitori istituzionali, in un quadro economicamente sostenibile. Già avviene in altre società gloriose, come il Bayern di Monaco", spiega in una nota l'attuale direttore dell'Osservatorio sui Conti pubblici italiani e già Commissario per la revisione della spesa.