Milan e mondo del calcio in lutto per la morte dell'ex portiere Villiam Vecchi , scomparso all’ospedale Santa Maria di Reggio Emilia all'età di 73 anni . Nato a Scandiano il 28 dicembre 1948, cresce nel settore giovanile del Milan, militando poi in prima squadra dal 1967 al 1974, dove in sette anni conquista un campionato, due Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, due Coppe delle Coppe e una Intercontinentale. Determinante e decisivo nella finale di Coppa delle Coppe del 1972-73 vinta contro il Leeds a Salonicco per 1-0. La sua carriera prosegue difendendo le porte di Cagliari , Como (ottenendo una promozione in A nel 1979-80) e Spal , ultima sua squadra (stagione 1981-82).

La carriera da preparatore dei portieri

Lunga e ricca di soddisfazioni la carriera da preparatore dei portieri. Nel 1995-96 è alla Reggiana con Ancelotti in panchina. Il binomio Ancelotti-Vecchi, legati da una profonda amicizia, prosegue a Parma (1996-98), alla Juventus (1999-2001) e al Milan. Il periodo in rossonero è lungo e ricco di successi: dal 2001 al 2010 guida i portieri della prima squadra, per poi lavorare con gli Allievi fino al 2013. E proprio in quell'anno raggiunge Ancelotti al Real Madrid (festeggiando insieme la vittoria in Champions, la storica "Decima" per il club spagnolo). Tanti i campioni allenati: Buffon, Dida, Casillas, solo per citarne alcuni. Conclude il suo percorso professionale alla Reggiana, dove nel biennio 2016-2018 ricopre l'incarico di supervisore della preparazione dei portieri nel settore giovanile. Toccante il ricordo del Milan sui propri profili social: "Sempre vicino al Milan, sempre rossonero. L'eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in tutti i milanisti per la scomparsa di Villiam Vecchi. Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e Mister dei portieri Campioni d'Europa 2003 e 2007".