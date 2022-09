La squadra di Sottil, grazie alla vittoria sull'Inter, è salita a 16 punti in classifica, eguagliando la miglior partenza della sua storia registrata nel 2000/01. Nonostante un grande avvio, ci fu poi un cambio di allenatore e i friulani chiusero il campionato in 12° posizione. Ricordi chi faceva parte (sono considerati coloro con almeno 3 presenze in A quell'anno) di quella rosa? E cosa fanno oggi quei protagonisti? Tanti gli allenatori, compreso lo stesso Sottil, ma c'è chi si è dato all'ippica!