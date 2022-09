Una partita fondamentale, forse un crocevia stagionale per l'Inter quella contro la Roma dell'ex Mourinho. Il ritardo in classifica dalle prime, le sconfitte pesanti subite con Lazio, Milan e Udinese, il ko in Champions con il Bayern Monaco. L'Inizio stagione dei nerazzurri è stato decisamente in salita fino a questo punto. La pausa delle Nazionali è considerato uno spartiacque per indirizzare il resto dell'annata dell'Inter. Restano i problemi di formazione anzi, se possibile, aumentano pure. Senza Brozovic Simone Inzaghi perde uno dei cardini della sua squadra. Scelto il sostituto senza troppi dubbi e lo stesso Inzaghi lo ufficializza: "Asllani. È un giocatore scelto, da me e dalla società, che sta facendo bene. Domani sicuramente comincerà la partita, a centrocampo ho delle difficoltà perché ho Asllani, Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu in questo momento. Sono in quattro, tre cominceranno e uno no, perché anche Gagliardini negli ultimi due giorni non è riuscito ad allenarsi, vediamo se riuscirà a venire in panchina almeno". Niente da fare invece per Lukaku: "C'è stato un rallentamento che ci toglie un giocatore importante. È passato un mese, ma servirà un po' di tempo ancora"