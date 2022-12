A distanza di 34 giorni dalla vittoria contro la Lazio, la squadra di Allegri è partita per Londra dove affronterà i Gunners in amichevole. Tante le assenze tra infortunati e big impegnati ai Mondiali, ma i giovani bianconeri se la giocano all'Emirates contro la capolista della Premier. Arsenal-Juventus è in diretta sabato alle 19 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 253

La Juventus torna in campo. 34 giorni dopo queste immagini, 34 giorni dopo la vittoria contro la Lazio che ha portato la squadra di Allegri al terzo posto in classifica, e a meno di tre settimane dalla ripresa del campionato a Cremona. Amichevole all'Emirates Stadium di Londra - in diretta sabato alle 19 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 253 - contro l'Arsenal, primo vero stress test per i bianconeri contro una delle regine dell’Europa League già promossa agli ottavi di finale (mentre la Juve dovrà passare dagli spareggi contro il Nantes a febbraio).





Una Juve decisamente rimaneggiata tra infortuni e giocatori che stanno rientrando dai Mondiali - a parte Di Maria, Paredes e Rabiot che si affronteranno domenica in finale - ma in cui Allegri vorrà ritrovare la spirito delle 7 vittorie consecutive in Serie A con cui ha concluso la prima parte della stagione. Una Juventus con Perin, Gatti, Rugani, Locatelli, Kean, Fagioli, Miretti e Illing-Junior e tanti ragazzi dell'Under19 che sfiderà la capolista della Premier League. Dalla neve della Continassa al gelo annunciato a Londra, la Juve scenderà in campo all’Emirates. Quasi una novità, a parte un’amichevole nel 2008. L’ultimo confronto ufficiale in Champions League nel 2006 si giocò anche ad Highbury. Oggi all’Emirates, è proprio un'altra storia.