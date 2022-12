Leonardo Bonucci si è fermato in allenamento: il difensore è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato un’infiammazione del tendine dell’adduttore lungo. Previsto uno stop di una ventina di giorni. Problema anche per Chiesa, che salterà l'amichevole con l'Arsenal a causa di un affaticamento all'addutore della gamba destra. Ancora personalizzato per Vlahovic

Brutte notizie dai campi della Continassa per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il club bianconero, che sabato 17 dicembre affronterà in amichevole a Londra l'Arsenal (diretta Sky Sport) non potrà contare su Leonardo Bonucci e Federico Chiesa. Il difensore è stato sottoposto ad accertamenti in seguito a un problema accusato nell'allenamento di martedì 13 dicembre. Esami che hanno evidenziato "un’infiammazione del tendine dell’adduttore lungo". La Juventus fa sapere che il giocatore sarà ricontrollato tra una decina di giorni, ma dovrebbe stare fermo per 20 giorni. Meno grave il problema di Federico Chiesa, che soffre di un affatticamento all'adduttore della gamba destra che lo costringerà a saltare l'amichevole di lusso all'Emirates Stadium.