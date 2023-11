Pulisic e Loftus-Cheek verso il forfait con l'Udinese: i due ex Chelsea puntano a rientrare per il match di Champions League contro il Psg. Chukwueze salterà le prossime due sfide, ma potrebbe tornare col Lecce prima della sosta. Stop più lunghi per Kalulu e Pellegrino. Di seguito il punto sull'infermeria rossonera

LE ULTIME SUGLI INFORTUNI IN CASA MILAN