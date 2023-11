Dopo l'importante successo contro l'Atalanta, Inzaghi commenta soddisfatto: "Creato tantissimo contro una squadra a cui tutti fanno fatica a segnare: dato un bel segnale al campionato". Sull'infortunio di Pavard: "La rotula è uscita e rientrata, credo che lo perderemo per un po'. Arnautovic verso il recupero"

Ancora un successo, ancora tre punti, pesantissimi come quelli conquistati contro la Roma perché in un altro match di alto livello, sul campo sempre difficilissimo dell'Atalanta. Simone Inzaghi se li tiene stretti, e a fine partita ha esultato con la squadra: "Sapevamo che sarebbe stata difficile ma abbiamo tenuto benissimo il campo. Fino al 2-0 eravamo in controllo, poi loro l'hanno riaperta. Abbiamo creato tantissimo contro una squadra a cui tutti hanno faticato a fare gol. Pressione sulla Juve? Siamo solo a 11 partite, ma vincere a Bergamo è un bel segnale".