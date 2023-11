Mazzarri: "Nato subito un feeling con la squadra"

Non poteva sognare un ritorno migliore sulla panchina del "suo" Napoli, Walter Mazzarri: vittoria sul campo sempre ostico dell'Atalanta - scontro diretto per la Champions a tutti gli effetti - e squadra apparsa rianimata, con il ritorno alla vittoria dopo il brutto ko con l'Empoli. "Vincere in questo stadio non era facile e non sarà facile per nessuno", le sue prime parole a fine partita. "Per come avevamo giocato il primo tempo mi ero creato l'illusione di non dover soffrire nel secondo: non ero soddisfatto, di più. Siamo stati quasi perfetti, contro una super squadra come l'Atalanta non era prevedibile e speravo di fare una ripresa addirittura meglio, ma nel secondo tempo ci hanno messo in difficoltà".