"Fino alla fine", recita il motto della Juve e la squadra di Allegri l'ha preso in parola. Dopo 20 giornate, la Juventus è la migliore per rendimento negli ultimi 30' di gioco: i bianconeri, infatti, dal 60' in avanti, non hanno perso nemmeno un punto. Dietro la Juve c'è la Roma di Mou, mentre in sei hanno un saldo negativo (tra cui il Milan). Ecco la classifica, che tiene conto della differenza tra punti guadagnati e quelli persi nell'ultima parte di gara

