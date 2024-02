Bigica: "Il nostro campionato inizia domenica"

Esordio amaro per Emiliano Bigica sulla panchina del Sassuolo, travolto dal Napoli per 6-1 al Mapei Stadium. L’allenatore, subentrato a Dionisi, parla di fragilità mentale della sua squadra: "Ho cercato di toccare le giuste corde dal punto di vista psicologico per uscire da una situazione oggettivamente pesante". Poi sul recupero di Berardi in vista di Verona: "Sarà una finale, ma non possiamo aggrapparci soltanto a Domenico"

"Berardi recuperato, ma non c’è soltanto lui"

Sui prossimi impegni, decisivi in ottica salvezza a partire dalla trasferta contro l’Hellas: "Sarà una finale, fare bene lì sarà la mia priorità. Dobbiamo ritrovare coraggio e fiducia sapendo che davanti non ci sarà sempre il Napoli, non ci dimentichiamo che sono i campioni d'Italia. Al Bentegodi dobbiamo giocare come se fosse l’ultima partita della nostra vita". Infine sul recupero di Berardi, oggi in panchina dopo l’infortunio: "L’ho visto bene in allenamento e l’ho portato in panchina perché mi ha dato la sua disponibilità nel caso ce ne fosse stato bisogno. È chiaro che lui è un giocatore fondamentale, ma non possiamo aggrapparci soltanto a lui per uscire da questo momento difficile e non penso che andare in ritiro adesso sia una soluzione".