L'attaccante, che ha saltato la trasferta di Roma per un affaticamento e che era rimasto in panchina per 90 minuti sia contro il Lecce sia contro il Parma, ha pubblicato una storia su Instagram: "Non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò, sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe"

Mario Balotelli torna a parlare e lo fa ancora una volta tramite i suoi profili social. L’attaccante del Genoa ha pubblicato una storia su Instagram, dopo le tanti voci che lo vedrebbero in uscita dal Grifone , per lo scarso minutaggio che gli sta dando l’allenatore Patrick Vieira : “Per favore non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò, sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe ma ho rispetto soprattutto dei TIFOSI e poi della ‘società’ ”.

Balotelli, il rendimento da quando è a Genova

Arrivato a fine ottobre da svincolato, quando ancora in panchina c’era Gilardino, SuperMario ha debuttato il 4 novembre a Parma, giocando gli ultimi 4 minuti del match più il recupero. Poi 18 minuti nella prima al Ferraris contro il Como, l’ultima con Gila allenatore. A quel punto, con l’arrivo di Vieira, il minutaggio si è via via ridotto: 1 minuto con il Cagliari, 14 contro l’Udinese, 12 contro il Torino, nessuno contro il Milan e 7 contro il Napoli (quando colpì anche il palo del possibile 2-2). Da lì in avanti, ed era il 21 dicembre, più nessuna presenza. Non convocato a Empoli perché influenzato, è rimasto in panchina per tutto il tempo sia contro il Lecce sia contro il Parma mentre per un affaticamento non è stato portato a Roma.