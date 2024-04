Diramate ufficialmente le designazioni arbitrali per la 32^ giornata di Serie A: sarà Fabio Maresca a dirigere Torino-Juventus, in programma sabato alle 18 all'Olimpico Grande Torino. Massa per Sassuolo-Milan e Fourneau a Inter-Cagliari

