Il difensore olandese rischia una multa (così come la società). Da dove nasce lo striscione mostrato durante la parata e la rivalità (sempre sopra le righe) con Theo Hernandez

La Procura Figc ha acquisito le immagini dello striscione mostrato da Denzel Dumfries durante la parata scudetto dell’Inter e aprirà in queste ore un fascicolo. A Dumfries dovrebbe essere contestata la violazione dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva che obbliga i tesserati a "lealtà, correttezza e probità".

La ricostruzione di cosa è successo Durante la parata dell'Inter per le vie di Milano il difensore olandese dell’Inter ha mostrato una bandiera a due aste passatagli da alcuni tifosi e raffigurante l'immagine di Dumfries che tiene al guinzaglio un cane con la faccia di Theo Hernandez.

L’origine dell’immagine Non è inedita, ma nasce da un videogioco: ‘Grand theft auto 5’. Mostra il protagonista Franklin Clinton con la guinzaglio il suo cane Chop e, sui social, viene usata spesso come base per meme che si riferiscono a gesti di sottomissione.

Dumfries-Theo, sempre storie tese Tra i due giocatori chiaramente non corre buon sangue, una rivalità che più volte ha superato i confini sportivi. Ogni volta che si sono incrociati nei derby, infatti sono state scintille e cartellini. Come nell’ultimo Milan-Inter, quello che ha assegnato lo scudetto della seconda stella ai nerazzurri: anche lì mani addosso e doppia espulsione.

Il patto fra i giocatori La leggerezza di Dumfries cozza con quello che era stato un patto fra i giocatori dell’Inter, che si erano ripromessi di festeggiare senza alcuna provocazione. Durante la parata, infatti, si è visto Barella rifiutare diversi striscioni che i tifosi invitavano a far salire sul pullman, così come Dimarco provare a zittire alcuni cori offensivi

Alcuni precedenti Due anni fa, durante la parata scudetto del Milan, Theo Hernandez, Krunic, Maignan e Tonali avevano mostrato uno striscione offensivo nei confronti dell’Inter. Lo stesso anno, nella parata della Roma per la conquista della Conference League, dei video pizzicarono Nicolò Zaniolo intonare cori contro la Lazio. E, nell’ultimo derby di Roma, l’esultanza di Gianluca Mancini che ha sventolato una bandiera biancoceleste con sopra raffigurato un topo.

Cosa rischiano Dumfries e l’Inter Un’ammenda, così come è stato in tutti i casi simili che abbiamo appena citato: nel 2022 i milanisti vennero puniti con multe fra i 4 e i 5 mila euro (più 12 mila euro di ammenda al Milan), 4mila euro di sanzione sia per Zaniolo che per la Roma, 5mila invece per la bandiera di Mancini.

Casini (Lega Serie A): "Non si rendono conto del danno" Sul fatto è intervenuto anche il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini: "Purtroppo abbiamo visto le stesse cose in altri festeggiamenti – ha dichiarato a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 -. Mi sembra che in quei momenti i freni vadano via. Provo a dirlo quando ho la possibilità di parlare ai giocatori: non si rendono conto di quanto un gesto del genere produca danno. In molti casi i giocatori non hanno la struttura per capire quanto sia un gesto da condannare. È un tema su cui dobbiamo lavorare. Torno al tema della scuola perché è lì che vanno strutturate le persone”.