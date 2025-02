Frattura in allenamento per il portiere dell'Inter. Nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire: l'obiettivo per Sommer è tornare a disposizione per la gara contro l'Atalanta del 16 marzo

Problemi per Yann Sommer in casa Inter. La società nerazzurra ha comunicato quali sono le condizioni del portiere, infortunatosi in allenamento, con una nota ufficiale: "Yann Sommer si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali. Gli accertamenti presso l'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire". Il portiere dell'Inter starà fuori per circa un mese. L'obiettivo è rientrare per Atalanta-Inter del 16 marzo.

Le partite che salta

Periodo di stop per il giocatore che salta ovviamente il prossimo impegno di campionato dell'Inter, quello contro il Genoa. Sommer dovrebbe non essere a disposizione per circa un mese. In questo periodo, la squadra di Inzaghi sarà impegnata con la Lazio in Coppa Italia e con il Napoli e il Monza in Serie A. L'obiettivo è tornare a disposizione per Atalanta-Inter del 16 marzo.