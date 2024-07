Prende il via la nuova stagione degli azzurri agli ordini di Antonio Conte. Giocatori che hanno raggiunto il centro sportivo: c'è anche Leonardo Spinazzola, dopo le visite mediche svolte lunedì. Presente Victor Osimhen, tra i primi ad arrivare

Inizia ufficialmente la nuova stagione del Napoli, quella del riscatto dopo il decimo posto della passata stagione. Agli ordini di Antonio Conte, in quel di Castel Volturno, i componenti del gruppo squadra hanno raggiunto il centro sportivo di buon'ora per il primo giorno di lavoro. Presente anche uno dei volti nuovi del mercato: Leonardo Spinazzola, dopo le visite mediche di lunedì, è pronto a mettersi a disposizione del nuovo allenatore, così come Rafa Marin, altro acquisto: arriva dal Real Madrid. Tra i primi ad arrivare Victor Osimhen (intorno alle 8.15) alle prese con un futuro ancora tutto da scrivere. I giocatori disponibili sono dunque tutti all'interno del centro sportivo: oggi e domani solo test medici.