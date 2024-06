La nuova stagione di serie A ormai è alle porte. Nei primi dieci giorni di luglio tutte le venti squadre della prossima stagione inizieranno la preparazione. Alcune hanno già fornito date precise e comunicato anche le prime amichevoli. Per altre il programma è in via di definizione. Nei primi giorni di luglio verrà diramato il calendario di serie A, la data non ancora ufficiale è quella del 4 luglio, mentre il campionato partirà nel weekend del 17 e 18 agosto

