Tris al Mantova: partita chiusa in 17 minuti

L'impatto di Antonio Conte non passa mai inosservato. Forse è preso per dirlo alla seconda amichevole estiva, ma i segnali sono confortanti. Gli azzurri battono il Mantova 3-0 nell'ultima amichevole del ritiro di Dimaro, chiudendo già la sfida dopo 17 minuti con le reti di Lindstrom, Spinazzola e Cheddira. Sia l'esterno azzurro che l'attaccante marocchino avevano segnato nel precedente test contro l'Anaune Val di Non. E' rimasto a guardare, a bordocampo in attesa del mercato, Victor Osimhen. Nel secondo tempo meno emozioni, nessun gol e tante sostituzioni. Questa la formazione titolare scelta da Conte per affrontare la squadra di Possanzini, neopromossa in Serie B dopo aver dominato il girone A di Serie C la scorsa stagione:

