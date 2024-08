Dopo il pareggio col Pisa, altra amichevole non entusiasmante dei nerazzurri. L'Al Ittihad di Blanc e Benzema vince 2-0 a Monza con doppietta di Diaby. I nerazzurri partono bene, ma non reagiscono allo svantaggio. Nel secondo tempo anche un po' di nervosismo tra alcuni interisti e l'autore dei gol dopo una gomitata del francese al giovane Fontanarosa. Nel finale si ferma De Vrij per un problema muscolare

L'Inter sbaglia, Diaby ne approfitta

La squadra di Inzaghi inizia meglio e crea subito diverse occasioni: Luiz Felipe salva sulla linea sull'ex compagno di squadra Correa e Darmian non trova la porta di testa. Gli arabi colpiscono però con Diaby, in gol al 25' con un preciso diagonale sinistro ispirato da un filtrante di Aouar. Troppo statica la difesa nerazzurra nell'occasione. Da qui in avanti la squadra di Blanc si fa apprezzare per la gestione, con i nerazzurri troppo disordinati nel pressing, spesso in fuorigioco e infilati più di qualche volta in ripartenza dall'altra parte del campo. Benzema spreca incredibilmente a porta vuota su assist di Diaby, mentre Bisseck si rivela uno dei più pericolosi chiedendo un rigore e impegnando Rajkovic di testa. A inizio ripresa Diaby raddoppia subito approfittando di un errore di Bastoni in costruzione e di una respinta di Sommer. L'Inter non reagisce, anche perché inizia la serie di sostituzioni.