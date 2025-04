Pareggio in rimonta per i rossoneri, che restano in ritardo dall'Europa. L'analisi di Conceiçao: "Facciamo errori non solo in difesa e sbagliamo tanti gol. Non era la partita preparata da noi e il responsabile sono io". Sulla sostituzione di Musah: "Mi aveva dato segnali positivi ma la partita non stava andando bene. A volte succede". E il siparietto a Sky: "Mi confermerei se fossi un dirigente del Milan? Ora sono deluso, però mi è venuto da ridere"

Prima la partenza da incubo, poi la reazione che vale il 2-2 finale. Ma a 7 giornate dalla fine del campionato, il Milan resta in ritardo dalla zona che vale l'Europa. Finisce in parità lo scontro diretto a San Siro contro la Fiorentina, che resta a +4 dai rossoneri col 7° posto occupato insieme alla Lazio. Dopo la sconfitta a Napoli e il pareggio nel derby di Coppa, il Diavolo sbanda in avvio ma la riprende nella ripresa al termine di una partita ricca di occasioni. Ne ha parlato a Sky Sergio Conceiçao : "Ci sono stati errori individuali non solo in difesa. Stiamo cercando di migliorare col lavoro, ci sono comportamenti del calcio che si imparano da ragazzini. Sbagliamo anche tanti gol, bisogna trovare equilibrio perché creiamo tanto. Brutti i primi 20 minuti, non era quello che abbiamo preparato e il responsabile sono io . Noi parliamo e prepariamo le partite, questa è la terza che giochiamo in 6 giorni. Era stato diverso approccio contro l’Inter, equilibrati e con tante cose positive. La qualità è un insieme di caratteristiche che i giocatori devono avere: avere una mentalità forte deve essere sempre presente ". Alla domanda se si confermerebbe sulla panchina del Milan, qualora fosse un dirigente rossonero, Conceiçao scherza: "Sono deluso, ma adesso mi è venuto da ridere" .

"Il cambio di Musah? A volte succede..."

L'allenatore del Milan è tornato anche sulla sostituzione nel primo tempo di Musah, andato direttamente negli spogliatoi e poi chiaritosi con Conceiçao: "Prima della partita mi aveva ha dato segnali positivi, non c’erano motivi perché non giocasse. La partita non stava andando bene e l’ho cambiato. A volte succede...". Su Theo Hernandez: "A livello offensivo tutti riconosciamo il suo valore, riesce a creare difficoltà agli avversari. Come tutti i terzini offensivi con una difesa a cinque sarebbe più protetto". E sugli attaccanti: "Gimenez e Abraham non so ancora riguardo ai loro infortuni. Jovic sta lavorando molto bene, si impegna per uscire dalla comfort zone. Ha una qualità incredibile, si sta sforzando per dare ciò che voglio. Lo spazio che ha è meritato".