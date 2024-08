Non erano raccattapalle, erano raccattasogni

Dalla prossima stagione di Serie A i 'ball boys' non potranno più consegnare il pallone direttamente ai calciatori ma dovranno limitarsi a poggiarli su dei conetti di plastica a bordo campo. La decisione è stata presa per ridurre le perdite di tempo e le polemiche. Ma siamo sicuri che per guadagnare qualche secondo di gioco valga la pena spezzare i sogni di un bambino?