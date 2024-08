E poi ne rimangono (quasi) mille

Hanno 999 panchine in Serie A in due. Eppure, alla ripresa del campionato non ci saranno. Uno (Max Allegri) paga la voglia della Juventus di uscire ogni tanto dalla tradizione, l’altro (Stefano Pioli) paga i derby persi, troppi, l’ultimo addirittura con una dolorosissima consegna dello scudetto dentro il Meazza. E così la Serie A 2024/2025 parte senza di loro e fa un po’ strano immaginarli a spasso mentre il calcio è pronto a ripartire