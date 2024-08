Che nello scorso campionato l'olandese fosse indispensabile nello scacchiere tattico di Stefano Pioli era evidente a tutti: le 50 presenze complessive e gli oltre 3800' accumulati in stagione avevano reso l'olandese uno dei pochi insostituibili del vecchio corso rossonero. Certo, nessuno poteva invece aspettarsi che in questa nuova stagione gli sarebbero bastati solo 31 minuti più recupero per far capire anche al nuovo allenatore Paulo Fonseca che Reijnders, nel nuovo Milan, ci deve essere per forza