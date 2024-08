Pareggio in extremis contro il Torino e sconfitta pesante a Parma: i rossoneri proprio non riescono a ingranare. C'è un problema di gioco, certo, di condizione fisica, ovviamente, ma anche di mentalità e di voglia: il Milan sta mancando nei suoi uomini chiave e il resto dell'organico ne risente. Paulo Fonseca ha ancora tempo per raddirizzare la situazione ma deve riuscirsi prima che la stagione perda di significato