Non tutti i luoghi sono uguali per le donne

Nella scelta di Dybala di rimanere a Roma e rifiutare i milioni del campionato arabo ha pesato sicuramente l'opinione della mamma Alicia e, soprattutto, quella della moglie Oriana. Oltre a essere una star della musica argentina, la moglie della Joya è anche un'attivista per la difesa dei diritti delle donne e della parità di genere, temi caldi soprattutto in Medioriente, dove spesso e volentieri le donne non possono nemmeno esprimersi. A Roma, invece, ha vinto l'amore e (tra le tante cose) la volontà di una ragazza