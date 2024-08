Dopo il 'gran rifiuto' di Dybala ai soldi dell'Arabia, i tifosi romanisti sognavano di poter festeggiare con una vittoria contro l'Empoli ma sono rimasti delusi. I toscani hanno vinto per la prima volta nella propria storia all'Olimpico contro la Roma e in casa giallorossa ora restano tanti dubbi. Un Roma-Empoli così non si vedeva dal 2006 quando un intero stadio rimase in silenzio e con il fiato sospeso...