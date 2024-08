Sono due dei volti della nuova generazione di allenatori della Serie A ma sono anche grandi amici. Per una serà però saranno rivali: da una parte la Juventus, partita benissimo con il suo nuovo ciclo e che punta a centrare la terza vittoria di fila; dall'altra la Roma, reduce da 1 punto in 2 partite e da una settimana turbolenta. Per 90 minuti (più recupero) non ci sarà tempo per ricordare i vecchi tempi della Nazionale, ma solo per portare a casa i tre punti