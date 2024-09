Le pagelle ragionate della terza giornata di Serie A

Spunti e riflessioni sul terzo turno di campionato attraverso l'analisi dei protagonisti nel bene e nel male. Dall'inaspettato capocannoniere Thuram al ritrovato Kean, passando per le new entry Nuno Tavares (Lazio) e Saul Coco (Torino). Chi finisce dietro la lavagna, di nuovo, è il Milan, in cui si salvano solo il nuovo acquisto Abraham e Leao, nonostante il 'caso' con Fonseca. Buona la prima per Lukaku, per la grande felicità di Antonio Conte