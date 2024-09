Si è parlato molto del calciomercato faraonico dei bianconeri, colpevoli di aver speso una quantità esagerata di milioni di euro per rifare la squadra per Thiago Motta. La verità, invece, è che se andiamo ad analizzare nel dettaglio entrate e uscite, Giuntoli e il suo staff sono riusciti a rimanere perfettamente in pareggio, nell'ottica della sostenibilità finanziare sempre più richiesta dal club