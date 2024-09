Il 16 settembre del 1984 Maradona esordiva in Serie A contro il Verona, dando il via a quel rapporto così speciale col popolo napoletano che lo ha presto incoronato come il loro nuovo dio. 40 anni dopo, tra sacro e profano, il murale a lui dedicato nei quartieri spagnoli, simbolo della venerazione per Diego, è il secondo monumento più visitato d'Italia. Un luogo sacro ma laico, dove arte e contemplazione si incontrano