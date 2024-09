Le pagelle ragionate della quarta giornata di A

In cima alla classifica c'è l'Udinese, trascinata da un Thauvin in formato Champions League. Il Napoli è subito dietro, sulle ali del duo Lukaku-Kvara. Faticano le big: la Juve (e Vlahovic) non segnano, la Roma non vince (ma almeno si sblocca Dobvyk). Prima vittoria per il Milan di Pulisic (sempre più leader). Mentre la Lazio dimostra che la coppia per caso Castellanos-Dia funziona a meraviglia