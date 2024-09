Contro il Napoli i bianconeri non sono riusciti a riproporre la brillantezza vista pochi giorni prima in Champions League e per la squadra di Thiago Motta è il terzo 0-0 consecutivo in Serie A. L'allenatore, che si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi, dovrà cambiare qualcosa sul piano del gioco già dalla prossima sfida contro il Genoa