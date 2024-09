Fiorentina, il documentario "Quarto Tempo"

All'interno dell’ Estra Pad è stato proiettato per la prima volta il documentario del regista Davide Lemma intitolato: "Quarto Tempo- Tutto il resto della vita". La proiezione si è svolta alla presenza del presidente Rocco Commisso, di sua moglie Catherine, del dg Alessandro Ferrari e degli atleti delle squadre. Una 'premiere' in famiglia prima della proiezione al Festival "Calcio Comunità Educante", rassegna dedicata al mondo dello sport in un'ottica di inclusività

Storie diverse che partecipano alla storia di una squadra sempre vincente, anche quando in campo perde. È questo il cuore del documentario sulla Fiorentina Special curato da Davide Lemma per ACF Fiorentina e Mashfrog Production e proiettato per la prima volta oggi durante il Festival "Calcio Comunità Educante". Primo festival del calcio sociale in Italia, organizzato da Angeli Press presso la Comunità Incontro di Amelia, Terni, l’evento è nato con l’obiettivo di esaltare l'importanza dei valori di solidarietà e inclusione tramite lo sport e la socialità, con interventi di ospiti istituzionali e del mondo del calcio nazionale. Una cornice ideale in cui raccontare come i calciatori diversamente abili della Fiorentina Special trovano in QuartoTempo un luogo aperto a tutti, in cui il calcio si fa strumento di partecipazione e di crescita, personale e collettiva, anche fuori dal campo. Il documentario è oggi disponibile alla visione sul canale YouTube del club.

Il regista Davide Lemma: "Il divertimento il presupposto fondamentale" "Il documentario non ha la pretesa né l’intenzione di approfondire i temi della diversità ma si presenta come il tentativo di restituire al pubblico l'atmosfera di uno spogliatoio in cui non c'è omologazione e ipocrisia, in cui la professionalità dei tecnici è altissima e l'agonismo è molto sentito ma vige un unico presupposto fondamentale e inderogabile: il divertimento", sono le parole del regista Davide Lemma.

Matteo Fazzini, presidente di QuartoTempo: "Noi un laboratorio continuamente aperto" "Il documentario racconta molto fedelmente quello che siamo, un laboratorio continuamente aperto in cui ciascuno – atleta, operatore, tecnico, familiare – intraprende un percorso per conoscere meglio se stesso e gli altri e per costruire relazioni ricche di significato, relazioni da coltivare e rispettare per raggiungere obiettivi personali e obiettivi comuni, in campo e fuori dal campo. Un'esperienza che attraverso il calcio può contribuire a cambiare le vite nel loro quotidiano", sono invecde le parole di Matteo Fazzini, presidente di QuartoTempo.

Alessandro Ferrari, dg della Fiorentina: "Il vero senso dello sport sempre più raro da incontrare"

"Questo documentario e i suoi protagonisti interpretano alla perfezione il vero senso dello sport, sempre più raro da incontrare - dice Alessandro Ferrari, dg della Fiorentina - l'agonismo sposato all'amicizia, il benessere psicofisico che deriva dal prendersi cura di sé e degli altri, il senso di appartenenza. Tutto nell’abbraccio di una comunità in cui la diversità si fa ricchezza e il gioco uno strumento di vita. QuartoTempo è per noi una continua fonte di insegnamento e di ispirazione, vogliamo che arrivi sempre di più al grande pubblico e crediamo che questo contenuto possa essere un valido strumento".