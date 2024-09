Conte: "Scudetto? Lasciamo sognare i tifosi"

Così l'allenatore del Napoli dopo la vittoria contro il Monza e il primato in classifica: "E' giusto lasciare sognare i tifosi, noi dobbiamo tenere i piedi per terra. Abbiamo appena iniziato un percorso di ricostruzione per portare il Napoli dove merita". Di LOrenzo lo esalta, Politano spera di tornare in Nazionale. E il presidente De Laurentiis twitta tutta la sua 'scaramanzia'... GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY

"Dico sempre che ci sono vantaggi e svantaggi nel giocare le coppe, il vantaggio è che puoi allenarti una settimana piena, dall'altro non hai la rosa competitiva come chi gioca in Europa. Noi cerchiamo di lavorare, lavoriamo anche per alimentare i sogni, in modo tale da farli avverare. La realtà dice che siamo molto lontani da fare voli pindarici. So che c'è grande aspettativa nei miei confronti, ma lasciamo sognare i tifosi, io devo tenere i piedi ben per terra". Così Antonio Conte dopo la vittoria col Monza che permette al Napoli di salire solo in vetta alla classifica dopo 6 giornate. "Abbiamo iniziato un percorso di ricostruzione. Ci sono ancora tante squadre avanti a noi. Sento parlare gente che non sa niente di scudetti... Dobbiamo accelerare per portare il Napoli dove merita di stare, che non è al decimo posto a 40 punti di distacco dall'Inter come lo scorso anno". Sulla partita col Monza: "Bisogna sudarci ogni partita, come abbiamo fatto oggi e crescere. Sono passati neanche tre mesi da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme. Il presidente è il primo ad aver parlato di ricostruzione totale".

"Sono già innamorato di questa squadra" "Sono solo sei partite, il calendario non è stato difficilissimo fino ad ora - prosegue Conte -. Sono contento per i ragazzi che mi danno grandi soddisfazioni lavorando con grande spirito di sacrificio. Vedere la loro disponibilità è importante. Sono già innamorato di questa squadra. Non lo dico per piaggeria. Si è creata buona atmosfera. Dobbiamo continuare su questa strada. Continuare a pensare con il 'noi'. Politano è l’esempio. Ha giocato grande partita". approfondimento Le pagelle di Napoli-Monza 2-0

"Lukaku sposta gli equilibri, ma deve trovare la forma" "L'importante è che Lukaku contribuisca in maniera importante a quello che è l'obiettivo finale - commenta Conte a proposito della prestazione del suo centravanti -, ma vale per tutti. Sta lavorando, non è arrivato in perfette condizioni, è un giocatore che può spostare sempre, oggi ha lavorato tanto per la squadra, se fa gol è ancora meglio. Sfrutteremo comunque la prossima sosta per lavorare al meglio".

Il tweet di De Laurentiis Il presidente del Napoli, poco dopo il fischio finale dell'arbitro Gianluca Manganiello, ha affidato ai social i suoi pensieri. Una semplice frase per (non) commentare la vittoria che vale la vetta solitaria della classifica dopo 6 giornate: "Per scaramanzia non diciamo nulla"

Di Lorenzo: "Classifica? Nessuno ci regalerà niente..." "Stare lì in alto fa piacere, dopo i tanti sacrifici fatti durante la settimana - ha dichiarato Di Lorenzo a Dazn -. Similitudini con l'anno dello scudetto? Quello è il passato, inutile parlarne. Sta crescendo un nuovo gruppo, con tanti ragazzi che sono arrivati e stanno facendo bene. Sarà un campionato lungo e difficile dove nessuno ci regalerà nulla". Poi gli elogi a Conte: "E’ un piacere essere allenati da lui. Abbiamo costruito un rapporto sincero sin dal primo giorno, seguendolo cresceremo come squadra e come singoli. Siamo concentrati tutti insieme per riportare il Napoli dove merita".

Politano: "Sarei felicissimo di tornare in Nazionale" "Sapevamo l'importanza di questa partita, volevamo vincere a tutti i costi per dare continuità a questo inizio - spno state le parole a fine gara dell'MVP Politano -. Sarei felicissimo di tornare in Nazionale, è un mio obiettivo. Devo fare al meglio col Napoli e poi vedremo se il ct mi chiamerà"