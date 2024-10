Paul Pogba alla ricerca del tempo perduto

Il centrocampista francese, che si è visto ridurre la squalifica per doping e a marzo tornerà disponibile, ha detto a Sky Sports nei giorni scorsi che vuole continuare a giocare nella Juve. Il club bianconero non sembra della stessa idea, alle prese con l'interrogativo fondamentale della vicenda: che giocatore ritroverà dopo quasi due anni di inattività? Il beneficio del dubbio gli va concesso e anche gli esempi di alcuni colleghi parlano per lui. Ma...