Il 19 ottobre del 1924 si disputò la sfida tra Genoa e Verona. Match che ha una rilevanza storica dal punto di vista della medicina sportiva. Quel giorno Cesare Alberti tornava in campo. Due anni prima, il giovane attaccante aveva subito una lesione al menisco. Per la prima volta in Italia era stato eseguito con successo su un calciatore un intervento per la riduzione chirurgica della lesione. L’idea dell’operazione venne in mente all’uomo per il quale fu inventata la parola ‘mister’