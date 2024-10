I rossoneri vincono 1-0 contro l'Udinese nonostante un secondo tempo di sofferenza per l'espulsione di Reijnders. Fonseca, pensando a Firenze ma soprattutto al Bruges, ha fatto delle scelte inaspettate, come lasciare in panchina Leao e Tomori e dare fiducia a Thiaw, Okafor e soprattutto Chukwueze, che ha segnato il gol vittoria. Il Milan ha dimostrato tenacia e compattezza, un atteggiamento che l'allenatore spera di vedere anche martedì sera a San Siro in Champions League