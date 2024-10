La partita contro l'Inter, oltre all'amarezza per una sconfitta che poteva essere evitata, lascia in eredità alla Roma una domanda centrale per il futuro prossimo della stagione: esiste una reale compatibilità tra il metodo Juric - aggressione reiterata, marcatura a uomo a tutto campo, duelli continui - e la rosa della Roma? E' giusto vedere i migliori giocatori rincorrere per 70 metri i difensori della squadra avversaria? Prova a rispondere Paolo Assogna