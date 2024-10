Il 4-4 e il totem dell’intensità

"In Italia si gioca troppo piano". L'allarme è di Fabio Capello, confermato da chi allena in Inghilterra ma ha già sfidato (e battuto) due squadre italiane quest'anno in Champions (l'allenatore del Liverpool Slot). "Partite troppo spezzettate", secondo Gasperini. Un problema, anche arbitrale, che rischia di essere 'mascherato' dall'ultimo atipico derby d'Italia