Lo scorso 17 settembre è uscito ‘Due’, il seguito di ‘Jack Frusciante’, scritto da Enrico Brizzi ed edito da Harpers Collins Italia. Federica Lodi lo ha intervistato per Sky Sport Insider e lo scrittore ha spiegato perché – a distanza di 30 anni – ha deciso di pubblicare la seconda parte del suo primo romanzo. Il caso ha voluto che l’atteso ‘Due’ sia arrivato proprio nell’anno del ritorno in Champions League del Bologna, la squadra per cui Brizzi da sempre fa il tifo