La copertina di questo turno se la prende per forza l'Atalanta (e soprattutto Gasperini), che abbatte 3-0 il Napoli capolista e si candida per la lotta scudetto. Bene le inseguitrici: Juventus, Inter, Milan, Fiorentina e Bologna, tutte vincenti seppur con qualche difficoltà. Manca la Roma, che trova il primo gol di Soulé ma cade a Verona per errori soprattutto suoi