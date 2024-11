Il big match di giornata tra Inter e Napoli si conclude in un pareggio in cui a farla da padrone sono soprattutto le difese, ma soprattutto Acerbi e Buongiorno: insuperabili. Bene Atalanta, Juve, Lazio e Fiorentina (super Kean!), che accorciano il distacco dalla vetta: adesso ci sono 6 squadre in 2 punti. Male il Milan, che a Cagliari spreca e subisce e vede le prime allontanarsi nonostante il ritorno al gol di Leao. Malissimo la Roma, sconfitta in casa dal Bologna e alla ricerca di un nuovo allenatore dopo Juric