Da qui a gennaio la Juventus dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa. Dopo Bremer, anche Juan Cabal si è fermato per infortunio e ora Thiago Motta si ritrova con gli uomini contati. In attesa del mercato invernale, l'allenatore dovrà riuscire a gestire nel migliore dei modi le energie dei suoi difensori e la Juve inizia già a guardarsi intorno...